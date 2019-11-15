Их проект «Умный дом» стал одной из лучших профориентационных практик
Команда школы №18 из Братска вошла в число победителей всероссийского конкурса лучших профориентационных практик «ПроеКТОриЯ». Всего в проекте приняли участие около 5 000 человек, лучшими в своём направлении были признаны братчане.
Победителями конкурса из Братска стали девятиклассники Алёна Медведева, Арина Яковкина, десятиклассница Саша Флоряк, от родителей команду защищала Татьяна Яковкина, а от педагогов — директор школы №18 Оксана Ефимова.
- Во время конкурса мы должны были посмотреть урок на сайте «ПроеКТОриЯ». После этого наша команда организовала практику совместно с факультетом энергетики и автоматики Братского государственного университета – это был проект «Умный дом». Например, мы проектировали освещение и пожарную сигнализацию. Самым сложным было составить презентацию, которая включала разработку занятия и описание профориентационной работы, – прокомментировала Оксана Ефимова.
Как сообщает пресс-служба администрации города Братска, по итогам конкурса победителей пригласили на всероссийский форум профориентационных практик «ПроеКТОриЯ» в город Ярославль. Этот форум организован при поддержке президента РФ Владимира Путина, поэтому все расходы, связанные с участием в мероприятии, оплачиваются из федерального бюджета. Во время форума команды будут осваивать новые профессии.
- 22 ноября мы вылетаем в Ярославль. Там нам предстоит познакомиться с интересными людьми, а главное, поучаствовать в проектах и получить творческий заряд на будущее, – поделилась ученица 9 класса школы №18 Алёна Медведева.
Школа из Братска победила на всероссийском конкурсе
Общество, Фото:
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