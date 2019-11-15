 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Ноября

14 Ноября

Популярное

Иркутская «Студенческая весна» будет посвящена Году памяти и славы

Иркутская «Студенческая весна» будет посвящена Году памяти и славы
Общество,  Фото:пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области
Фестиваль пройдёт с 19 по 24 мая 2020 года

14 ноября в Иркутске состоялось первое заседание организационного комитета областного фестиваля творчества «Студенческая весна – 2020». Членами оргкомитета стали представители учреждений высшего и среднего образования Иркутской области, руководители молодёжных творческих коллективов, представители Российского союза молодёжи.

- Как мы знаем, президент Российской Федерации объявил 2020 год Годом памяти и славы. В связи с этим мы предлагаем следующую тематику «Студвесны»: «Год памяти и славы», «Студенчество», «Поколение РСВ», «Помним прошлое, верим в будущее», – отметил на заседании замминистра по молодёжной политике региона Артём Миронов.

В 2020 году «Российская Студенческая весна» пройдёт с 19 по 24 мая. В связи с этим сроки проведения областного этапа определены до 15 апреля 2020 года, на этот день запланирован гала-концерт. В конкурсе традиционно остаются следующие основные направления: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео».

Также во время заседания участники обсудили формат проведения мероприятия, выбор площадок для различных направлений конкурса, критерии оценки участников и другие вопросы. Подобные заседания продолжатся на регулярной основе, сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Год памяти и славы студенческая весна Иркутская область конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске стартовал чемпионат работников индустрии красоты
В Иркутске стартовал чемпионат работников индустрии красоты
Общество, 15.11.2019
Соревнования проходят в рамках ежегодной выставки «Мир стиля и красоты»
Байкальский Дед Мороз проводит конкурс новогодних рисунков
Байкальский Дед Мороз проводит конкурс новогодних рисунков
Общество, 15.11.2019
Также он совершит поездку в гости к другим новогодним сказочным персонажам
Голубеводы Бурятии примут участие в выставке в Иркутске
Голубеводы Бурятии примут участие в выставке в Иркутске
Общество, 15.11.2019
Кроме голубей, покажут кенарей и сибирских щеглов
Соотечественница заменит борицу из Бурятии на кубке мира в Японии
Соотечественница заменит борицу из Бурятии на кубке мира в Японии
Общество, 15.11.2019
Ульяна Тукуренова выступит вместо травмированной Марии Кузнецовой
На севере Бурятии детсадовцам рассказали о дорожной безопасности
На севере Бурятии детсадовцам рассказали о дорожной безопасности
Общество, 15.11.2019
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядами ЮИД посетили детский сад «Брусничка» в Северобайкальске
В Бурятии определили победителей конкурса «Безопасное колесо»
В Бурятии определили победителей конкурса «Безопасное колесо»
Общество, 15.11.2019
В соревнованиях участвовали дети из разных школ республики
Гражданин КНР настойчиво предлагал взятку читинскому таможеннику
Гражданин КНР настойчиво предлагал взятку читинскому таможеннику
Общество, 15.11.2019
Но оперуполномоченный оказался неподкупным


В Иркутске местные жители помогли поймать закладчицу наркотиков
В Иркутске местные жители помогли поймать закладчицу наркотиков
Общество, 15.11.2019
Жители заподозрили что-то неладное, когда увидели, как девушка «периодически что-то прячет»
Первый каток в Улан-Удэ откроется в воскресенье
Первый каток в Улан-Удэ откроется в воскресенье
Общество, 15.11.2019
В Улан-Удэ заливают катки и хоккейные коробки
Улан-удэнец украл у женщины кошелёк на вокзале
Улан-удэнец украл у женщины кошелёк на вокзале
Общество, 15.11.2019
Преступление раскрыли по «горячим следам»
Читинцы украли коробки с сигаретами из грузовика
Читинцы украли коробки с сигаретами из грузовика
Общество, 15.11.2019
Мужчины совершили преступление во время погрузки товара
В Улан-Удэ проверили условия содержания осуждённых подростков
В Улан-Удэ проверили условия содержания осуждённых подростков
Общество, 15.11.2019
В ходе посещения межведомственной комиссии замечаний не поступило
В Забайкалье 19-летний парень угнал машину у приятеля
В Забайкалье 19-летний парень угнал машину у приятеля
Общество, 15.11.2019
Он пересел за руль автомобиля, когда владелец вышел из салона
В Бурятии чествовали ветеранов уголовно-исполнительной системы
В Бурятии чествовали ветеранов уголовно-исполнительной системы
Общество, 15.11.2019
Ветеранам вручили благодарственные письма и наградили ведомственными юбилейными медалями
В Иркутской области автоинспекторы помогли застрявшему на трассе дальнобойщику
В Иркутской области автоинспекторы помогли застрявшему на трассе дальнобойщику
Общество, 15.11.2019
Сотрудники ГИБДД завели большегруз с перемёрзшей топливной системой

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^