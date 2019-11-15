Фестиваль пройдёт с 19 по 24 мая 2020 года
14 ноября в Иркутске состоялось первое заседание организационного комитета областного фестиваля творчества «Студенческая весна – 2020». Членами оргкомитета стали представители учреждений высшего и среднего образования Иркутской области, руководители молодёжных творческих коллективов, представители Российского союза молодёжи.
- Как мы знаем, президент Российской Федерации объявил 2020 год Годом памяти и славы. В связи с этим мы предлагаем следующую тематику «Студвесны»: «Год памяти и славы», «Студенчество», «Поколение РСВ», «Помним прошлое, верим в будущее», – отметил на заседании замминистра по молодёжной политике региона Артём Миронов.
В 2020 году «Российская Студенческая весна» пройдёт с 19 по 24 мая. В связи с этим сроки проведения областного этапа определены до 15 апреля 2020 года, на этот день запланирован гала-концерт. В конкурсе традиционно остаются следующие основные направления: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео».
Также во время заседания участники обсудили формат проведения мероприятия, выбор площадок для различных направлений конкурса, критерии оценки участников и другие вопросы. Подобные заседания продолжатся на регулярной основе, сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Иркутская «Студенческая весна» будет посвящена Году памяти и славы
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