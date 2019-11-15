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В Улан-Удэ устанавливают личность мужчины с портрета

В Улан-Удэ устанавливают личность мужчины с портрета
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Полиция просит помощи у жителей Бурятии

В Улан-Удэ сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска устанавливают личность гражданина, изображённого на портрете, сообщает МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост 170 см., среднего телосложения, волосы короткие, светло-русого цвета.

Как уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, данный гражданин не является подозреваемым. Его личность устанавливается оперативниками в рамках розыскной деятельности. Подробности дела не раскрываются.

Людей, располагающих сведениями о данном мужчине, просят сообщить информацию о его личности в полицию по телефонам: 8-9021-64-99-56,8-964-406-96-02.
МВД Бурятии полиция
 
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