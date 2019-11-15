В Улан-Удэ устанавливают личность мужчины с портрета

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Полиция просит помощи у жителей Бурятии



В Улан-Удэ сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска устанавливают личность гражданина, изображённого на портрете, сообщает МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост 170 см., среднего телосложения, волосы короткие, светло-русого цвета.



Как уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, данный гражданин не является подозреваемым. Его личность устанавливается оперативниками в рамках розыскной деятельности. Подробности дела не раскрываются.



Людей, располагающих сведениями о данном мужчине, просят сообщить информацию о его личности в полицию по телефонам: 8-9021-64-99-56,8-964-406-96-02.

