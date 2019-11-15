В Иркутске стартовал чемпионат работников индустрии красоты

Соревнования проходят в рамках ежегодной выставки «Мир стиля и красоты»



14 ноября в Иркутске открылась ежегодная выставка «Мир стиля и красоты». Уже в 13-й раз выставка объединила на одной площадке обучающие центры, салоны красоты, косметологические и оздоровительные центры, магазины косметики и парфюмерии, украшений и аксессуаров, журналы о красоте и стиле.



В программе выставки запланированы мастер-классы ведущих мастеров и стилистов, презентации, семинары, консультации для специалистов и гостей выставки, конкурсы и соревнования в мастерстве.



Главным событием выставки стал IV международный чемпионат по парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому сервису, моделированию взгляда и перманентному макияжу и дизайну «Baikal Beauty Expo – 2019». Чемпионат включает несколько направлений: «Ногтевой сервис», «Парикмахерское искусство», «Визаж и декоративная косметика, боди-арт», «Моделирование взгляда: наращивание ресниц, брови и завивка ресниц», «Перманентный макияж», «Конкурс дизайнеров: соревнования по дизайну и упаковке», «Командный конкурс салонов красоты». Церемонии награждения победителей состоятся 16 и 17 ноября.



Выставка будет работать с 14 по 17 ноября в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». Об этом сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.



Возрастное ограничение 16+

