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Голубеводы Бурятии примут участие в выставке в Иркутске

Голубеводы Бурятии примут участие в выставке в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
Кроме голубей, покажут кенарей и сибирских щеглов

23 ноября в Иркутске в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» в восьмой раз пройдёт межрегиональная выставка голубей. В ней примут участие голубеводы Республики Бурятия и Иркутской области.

На выставке будут представлены следующие разновидности птиц: русские турманы, бакинские породы, узбекские породы, старорусские, николаевские, спортивные, мясные голуби, бухарские и другие декоративные породы. Из певчих птиц: кенари, сибирские щеглы. Посетители смогут не только посмотреть на пернатых, но и приобрести понравившуюся особь.

Мероприятие будет проходить 23 ноября с 10:00 до 16:00 в первом павильоне выставочного комплекса. Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск Иркутская область Бурятия голубеводство птицы выставка
 
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