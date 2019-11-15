Байкальский Дед Мороз проводит конкурс новогодних рисунков

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Также он совершит поездку в гости к другим новогодним сказочным персонажам



15 ноября Байкальский Дед Мороз отправляется в путешествие по сказочной России. Менее чем за месяц новогодний персонаж побывает в городе Великий Устюг на всероссийском празднике «День рождения Российского Деда Мороза», примет участие в межрегиональном культурно-туристическом фестивале Республики Татарстан «Сказочный переполох», посвящённом десятилетнему юбилею резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, поздравит с днём рождения Карельского Морозца Паккайне в городе Олонец и Урал Мороза в Свердловской области.



Финальной точкой путешествия Байкальского Деда Мороза станет Удмуртская Республика, где пройдёт межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». 10 декабря зимний волшебник Прибайкалья вернется в Иркутскую область.



Проект «Байкальский Дед Мороз» реализуется в городе Слюдянка с 2005 года при поддержке агентства по туризму Иркутской области. По итогам 2018 года Байкальский Дед Мороз вошёл в ТОП-10 по упоминаниям сказочных персонажей России в СМИ. И с прошлого же года в Слюдянском районе проходит межрегиональный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала».



- Впереди у Байкальского Деда Мороза яркое событие – получение награды за первое место в номинации «Лучшее детское туристическое событие» регионального этапа национальной премии «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего Востока. А 21 декабря в Слюдянке пройдёт день рождения Байкальского Деда Мороза. И конечно, у всех зимних волшебников наступает самая волнительная пора – Новый год. Подготовка к празднику уже идёт полным ходом. Не дают скучать волшебники и детям. Например, Байкальский Дед Мороз объявил международный конкурс новогодних рисунков. Работы ребят уже принимаются, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.



Принять участие в международном конкурсе рисунков «В гостях у Байкальского Деда Мороза» могут дети от 7 до 14 лет, место жительства участников не регламентируется. Рисунок должен содержать зимнюю байкальскую тематику (пейзаж, флора или фауна, возможно присутствие Байкальского Деда Мороза). Работы могут быть нарисованы маслом, гуашью, акварелью, пастелью, карандашами или фломастерами, использование блесток, мишуры, пайеток и подобных элементов декора не допускается.



Приём рисунков для участия в конкурсе проводится с 10 ноября по 15 декабря этого года. Работы нужно предоставить в указанные сроки в центральную детскую библиотеку Слюдянки. Подробную информацию о международном конкурсе новогодних рисунков «В гостях у Байкальского Деда Мороза» можно узнать на сайтах агентства по туризму Иркутской области, администрации Слюдянского района и администрации Слюдянского городского поселения.



Конкурс проводится с целью популяризации зимнего туризма на Байкале, развития эстетических чувств, художественного мышления, яркой индивидуальности младших школьников и подростков и для поддержания традиций празднования дня рождения Байкальского Деда Мороза и Нового года. Об этом сообщает агентство по туризму Иркутской области со ссылкой пресс-службу губернатора региона.

