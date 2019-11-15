В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В выходные ожидаются метели



Синоптики Бурятии передали штормовое предупреждение на выходные.



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 ноября днём, ночью 17 ноября по южной половине республики и Прибайкалью ожидается снег. По южному Прибайкалью сильные снегопады, усиление ветра до 15-22 м/с, метели, заносы. Температура опустится на 8-10 градусов.



Руководителям организаций и предприятий поручено провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения. А именно, им нужно провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб; проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях; обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло - электро - и водоснабжения.



