В Иркутске установят 40 «парковых диванов» с цитатами

На них размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны



В Иркутске установят 40 лавочек с цитатами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска, в сообщении лавочки называются «парковыми диванами».



«В Иркутске на общественных пространствах установят 40 парковых диванов с цитатами. 20 из них уже смонтированы на площади возле Вечного огня. На лавочках размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении мэрии Иркутска.



– В следующем году мы будем отмечать важную дату – 75-летие Великой Победы. «Вечный огонь Славы» – это мемориал, значимый для всех поколений иркутян. Именно поэтому мы приняли решение провести его реконструкцию в преддверии годовщины Победы. Ремонт площади проводился за счет средств городского бюджета. Мы полностью демонтировали старое плиточное покрытие, сделали мощение современной плиткой. Также к благоустройству этой общественной территории подключились наши партнеры – компания «Сбербанк», – отметил мэр Дмитрий Бердников.



Подобные лавочки с тематическими цитатами также будут установлены на центральной площади Академгородка и на набережной реки Ушаковки.





