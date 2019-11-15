На них размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны
В Иркутске установят 40 лавочек с цитатами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска, в сообщении лавочки называются «парковыми диванами».
«В Иркутске на общественных пространствах установят 40 парковых диванов с цитатами. 20 из них уже смонтированы на площади возле Вечного огня. На лавочках размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении мэрии Иркутска.
– В следующем году мы будем отмечать важную дату – 75-летие Великой Победы. «Вечный огонь Славы» – это мемориал, значимый для всех поколений иркутян. Именно поэтому мы приняли решение провести его реконструкцию в преддверии годовщины Победы. Ремонт площади проводился за счет средств городского бюджета. Мы полностью демонтировали старое плиточное покрытие, сделали мощение современной плиткой. Также к благоустройству этой общественной территории подключились наши партнеры – компания «Сбербанк», – отметил мэр Дмитрий Бердников.
Подобные лавочки с тематическими цитатами также будут установлены на центральной площади Академгородка и на набережной реки Ушаковки.
В Иркутске установят 40 «парковых диванов» с цитатами
Общество, Фото:
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На них размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны
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