В Бурятии конфликт соседей привёл к сносу самоволки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Житель Максимихи построил торговый павильон прямо возле соседского участка



В Баргузинском районе Бурятии судебные приставы обязали должника снести самовольно возведённое строение, расположенное в селе Максимиха на побережье Баргузинского залива Байкала.



Конфликт между двумя односельчанами разгорелся из-за того, что один из них возвёл торговый павильон на границе с земельным участком соседа в непосредственной близости от его построек. Такое положение дел возмутило его. Поскольку сосед не только не согласовал с ним строительство объекта, но и нарушил градостроительные и строительные нормы и правила.



Мужчина неоднократно обращался к соседу снести постройку и перенести её на более дальнее расстояние. Однако на его требования он никак не реагировал. Тогда мужчина был вынужден обратиться с жалобой в администрацию поселения. И потом уже с соответствующим актом на руках направиться отстаивать свои права и интересы в суде.



- Райсуд удовлетворил требования истца в полном объёме и постановил ответчика снести незаконно возведённое строение. В рамках исполнительного производства приставы вручили должнику требование. Чтобы избежать административную ответственность и взыскания исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, должник демонтировал незаконную постройку, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.







