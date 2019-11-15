Житель Максимихи построил торговый павильон прямо возле соседского участка
В Баргузинском районе Бурятии судебные приставы обязали должника снести самовольно возведённое строение, расположенное в селе Максимиха на побережье Баргузинского залива Байкала.
Конфликт между двумя односельчанами разгорелся из-за того, что один из них возвёл торговый павильон на границе с земельным участком соседа в непосредственной близости от его построек. Такое положение дел возмутило его. Поскольку сосед не только не согласовал с ним строительство объекта, но и нарушил градостроительные и строительные нормы и правила.
Мужчина неоднократно обращался к соседу снести постройку и перенести её на более дальнее расстояние. Однако на его требования он никак не реагировал. Тогда мужчина был вынужден обратиться с жалобой в администрацию поселения. И потом уже с соответствующим актом на руках направиться отстаивать свои права и интересы в суде.
- Райсуд удовлетворил требования истца в полном объёме и постановил ответчика снести незаконно возведённое строение. В рамках исполнительного производства приставы вручили должнику требование. Чтобы избежать административную ответственность и взыскания исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, должник демонтировал незаконную постройку, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
В Бурятии конфликт соседей привёл к сносу самоволки
Общество, Фото:
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