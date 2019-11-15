Жители Бурятии пожаловались на долгий ремонт теплотрассы

Постановление вступило в законную силу.





Жители села Посольское Кабанского района Бурятии написали в прокуратуру коллективную жалобу о нарушении режима обеспечения услугами по теплоснабжению.В сентябре текущего года в селе Посольское в районе «Новостройка» произошёл прорыв трубы теплотрассы. Подача теплоэнергии жителям многоквартирных домов возобновлена лишь спустя 3 дня.- В нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ресурсоснабжающей организацией превышена допустимая продолжительность перерыва отопления жилых домов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Руководителю муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Кабанский район» внесено представление. Старший мастер привлечён к дисциплинарной ответственности.В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф.