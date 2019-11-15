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Жители Бурятии пожаловались на долгий ремонт теплотрассы

Жители Бурятии пожаловались на долгий ремонт теплотрассы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности

Жители села Посольское Кабанского района Бурятии написали в прокуратуру коллективную жалобу о нарушении режима обеспечения услугами по теплоснабжению.

В сентябре текущего года в селе Посольское в районе «Новостройка» произошёл прорыв трубы теплотрассы. Подача теплоэнергии жителям многоквартирных домов возобновлена лишь спустя 3 дня.

- В нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ресурсоснабжающей организацией превышена допустимая продолжительность перерыва отопления жилых домов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Руководителю муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Кабанский район» внесено представление. Старший мастер привлечён к дисциплинарной ответственности.

В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф.

Постановление вступило в законную силу.

прокуратура
 
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