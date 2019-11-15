Жители Бурятии пожаловались на долгий ремонт теплотрассы

Директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности
Жители села Посольское Кабанского района Бурятии написали в прокуратуру коллективную жалобу о нарушении режима обеспечения услугами по теплоснабжению.
В сентябре текущего года в селе Посольское в районе «Новостройка» произошёл прорыв трубы теплотрассы. Подача теплоэнергии жителям многоквартирных домов возобновлена лишь спустя 3 дня.
- В нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ресурсоснабжающей организацией превышена допустимая продолжительность перерыва отопления жилых домов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Руководителю муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Кабанский район» внесено представление. Старший мастер привлечён к дисциплинарной ответственности.
В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф.
Постановление вступило в законную силу.
На них размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны
Житель Максимихи построил торговый павильон прямо возле соседского участка
Необычную акцию устроят по случаю Всемирного Дня недоношенных детей
Также его оштрафовали на 4,2 млн рублей
Нарушений уголовно-исполнительного законодательства прокуратура не выявила
Директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 ноября по республике переменная облачность
Маршруты, по которым будут ездить новые автобусы, читинцы выбрали сами
Обучающий курс состоит из 10 уроков
Могойтуйский коллектив «Уянга» стал лауреатом первой степени в Новосибирске
Победу разделили команды иркутских школ №15 и №27
За перевозку мяса без ветеринарных документов возьмут штраф
На встрече они обсудили вопросы развития КВН в областном центре
Она оснащена в соответствии с современными стандартами
Соревнования проходили 11 ноября в Москве