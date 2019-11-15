По данным Бурятского гидрометцентра, 15 ноября по республике переменная облачность
Местами небольшой снег, по средней части Байкала умеренные снегопады. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 18-23, местами 26-31, по Прибайкалью и южным районам при облачности 11-16, по северным районам местами 34-39 мороза, днём 9-14, местами 15-20, по северным районам до 22-27 мороза.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 19-21, днём 10-12 мороза.
В Бурятии температура опускалась до -39
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 15.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 ноября по республике переменная облачность
Маршруты, по которым будут ездить новые автобусы, читинцы выбрали сами
Обучающий курс состоит из 10 уроков
Могойтуйский коллектив «Уянга» стал лауреатом первой степени в Новосибирске
Победу разделили команды иркутских школ №15 и №27
За перевозку мяса без ветеринарных документов возьмут штраф
На встрече они обсудили вопросы развития КВН в областном центре
Она оснащена в соответствии с современными стандартами
Соревнования проходили 11 ноября в Москве
Мероприятие будет проводиться в школе №1 с 18 по 22 ноября
Аграрии получат по страховке более 99 миллионов рублей
В дар университету был передан тибетско-монгольский словарь
За сутки в двух ДТП погибло 11 человек
Акция прошла в Гусиноозёрске
Специалисты отказываются там работать из-за ветхого здания фельдшерско-акушерского пункта