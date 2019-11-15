В Бурятии температура опускалась до -39

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 ноября по республике переменная облачность



Местами небольшой снег, по средней части Байкала умеренные снегопады. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 18-23, местами 26-31, по Прибайкалью и южным районам при облачности 11-16, по северным районам местами 34-39 мороза, днём 9-14, местами 15-20, по северным районам до 22-27 мороза.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 19-21, днём 10-12 мороза.

