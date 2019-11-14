В Бурятии сотрудники ГИБДД посетили детские площадки

Акция прошла в Гусиноозёрске



Сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами Гусиноозёрской школы №3 посетили детские площадки.



Стражи правопорядка рассказали ребятам о том, как необходимо вести себя на дороге, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, и напомнили об опасности игр вблизи проезжей части.



С помощью автоинспекторов дети вспомнили, на какой сигнал светофора разрешается переходить проезжую часть и каким знаком обозначается пешеходный переход. Все они активно участвовали в беседе, задавали вопросы.



Юные помощники полицейских, в свою очередь, прочли сверстникам стихи и показали сценки на тему дорожной безопасности, сообщает УГИБДД по Бурятии.



