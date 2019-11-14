Акция прошла в Гусиноозёрске
Сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами Гусиноозёрской школы №3 посетили детские площадки.
Стражи правопорядка рассказали ребятам о том, как необходимо вести себя на дороге, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, и напомнили об опасности игр вблизи проезжей части.
С помощью автоинспекторов дети вспомнили, на какой сигнал светофора разрешается переходить проезжую часть и каким знаком обозначается пешеходный переход. Все они активно участвовали в беседе, задавали вопросы.
Юные помощники полицейских, в свою очередь, прочли сверстникам стихи и показали сценки на тему дорожной безопасности, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии сотрудники ГИБДД посетили детские площадки
Общество, Фото:
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