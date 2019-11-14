 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Ноября

13 Ноября

Популярное

УФНС по Бурятии: Задекларировать зарубежные активы и счета можно в любой налоговой инспекции

УФНС по Бурятии: Задекларировать зарубежные активы и счета можно в любой налоговой инспекции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
ФНС России гарантирует режим конфиденциальности сведений

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба принимает специальные декларации в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает УФНС по Бурятии.

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.

Декларация подаётся в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и порядок её заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений. Это означает, что налоговая служба не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Добровольное декларирование - это распространённая международная практика.

По российским законам никто не запрещает пользоваться валютными счетами за границей. Но резидент обязан в течение месяца уведомить налоговый орган, что такой счёт открыт, ежегодно сдавать отчетность о движении средств по этому счету, и если он этот счёт закрывает или у него меняются реквизиты, в течение месяца должен сообщить об этом.


налоги налоговая служба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Учитель из Улан-Удэ победил во всероссийском конкурсе
Учитель из Улан-Удэ победил во всероссийском конкурсе
Общество, 14.11.2019
Лучший учитель Бурятии 2014 года Алексей Тихонов обошёл всех соперников в финале конкурса в Москве
В Бурятии в детсаду нарушались условия хранения крупы
В Бурятии в детсаду нарушались условия хранения крупы
Общество, 14.11.2019
В помещении, где хранилась крупа, был слишком влажный воздух
Номинантка на «Золотую маску» исполнит главную партию в премьере Бурятского театра оперы и балета
Номинантка на «Золотую маску» исполнит главную партию в премьере Бурятского театра оперы и балета
Общество, 14.11.2019
Стали известны составы исполнителей премьерного спектакля «Сон в летнюю ночь»
В Улан-Удэ прошла встреча клуба замещающих родителей
В Улан-Удэ прошла встреча клуба замещающих родителей
Общество, 14.11.2019
Участники обсудили важность роли семьи
Осуждённая из Забайкалья выпилила руку с цветком и выиграла конкурс
Осуждённая из Забайкалья выпилила руку с цветком и выиграла конкурс
Общество, 14.11.2019
Её работе «Рождение» получила Гран-при международного фестиваля
Жителей Краснодара застали врасплох вопросом о валюте Бурятии
Жителей Краснодара застали врасплох вопросом о валюте Бурятии
Общество, 14.11.2019
Участник проекта «Танцы» на ТНТ задавал краснодарцам вопросы о валюте в Бурятии, Калмыкии и Тыве
В Бурятии старшин отправили на занятия
В Бурятии старшин отправили на занятия
Общество, 14.11.2019
В мероприятии принимают участие около 350 военнослужащих
В Улан-Удэ недострой предложат центру «Семья»
В Улан-Удэ недострой предложат центру «Семья»
Общество, 14.11.2019
Недостроенное здание площадью 1400 кв. м. находится между домами по улице Пушкина, 18
У Селенгинского района Бурятии появился автоклуб
У Селенгинского района Бурятии появился автоклуб
Общество, 14.11.2019
Накануне его презентовали в центре Улан-Удэ
В Бурятии спецназ «Байкал» отметил профессиональный праздник
В Бурятии спецназ «Байкал» отметил профессиональный праздник
Общество, 14.11.2019
Спецназ УФСИН по Бурятии создали 29 лет назад
Георгий Кушиташвили вышел в полуфинал чемпионата России по боксу
Георгий Кушиташвили вышел в полуфинал чемпионата России по боксу
Общество, 14.11.2019
Победу изначально присудили сопернику боксёра из Бурятии
Жители Бурятии за год выиграли в лотерею 22 миллиона
Жители Бурятии за год выиграли в лотерею 22 миллиона
Общество, 14.11.2019
Недавно улан-удэнец выиграл миллион рублей в лотерею
Дети в Бурятии сделали кормушки для птиц
Дети в Бурятии сделали кормушки для птиц
Общество, 14.11.2019
В республике прошла акция «Покормите птиц зимой»
В Улан-Удэ выберут лучшего учителя бурятского языка
В Улан-Удэ выберут лучшего учителя бурятского языка
Общество, 14.11.2019
Конкурс стартует в Бурятской гимназии №29
«Я лечу к вам»: Ольга Бузова зовёт на свой концерт в Улан-Удэ
«Я лечу к вам»: Ольга Бузова зовёт на свой концерт в Улан-Удэ
Общество, 14.11.2019
Шоу «Принимай меня» жители Бурятии увидят через неделю. ВИДЕО

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^