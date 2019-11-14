УФНС по Бурятии: Задекларировать зарубежные активы и счета можно в любой налоговой инспекции

ФНС России гарантирует режим конфиденциальности сведений



С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба принимает специальные декларации в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает УФНС по Бурятии.



Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.



Декларация подаётся в двух экземплярах.



Форма специальной декларации и порядок её заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).



Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.



В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.



ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений. Это означает, что налоговая служба не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.



Добровольное декларирование - это распространённая международная практика.



По российским законам никто не запрещает пользоваться валютными счетами за границей. Но резидент обязан в течение месяца уведомить налоговый орган, что такой счёт открыт, ежегодно сдавать отчетность о движении средств по этому счету, и если он этот счёт закрывает или у него меняются реквизиты, в течение месяца должен сообщить об этом.





