УФНС по Бурятии: Задекларировать зарубежные активы и счета можно в любой налоговой инспекции

ФНС России гарантирует режим конфиденциальности сведений
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба принимает специальные декларации в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает УФНС по Бурятии.
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подаётся в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок её заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений. Это означает, что налоговая служба не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Добровольное декларирование - это распространённая международная практика.
По российским законам никто не запрещает пользоваться валютными счетами за границей. Но резидент обязан в течение месяца уведомить налоговый орган, что такой счёт открыт, ежегодно сдавать отчетность о движении средств по этому счету, и если он этот счёт закрывает или у него меняются реквизиты, в течение месяца должен сообщить об этом.
УФНС по Бурятии: Задекларировать зарубежные активы и счета можно в любой налоговой инспекции
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