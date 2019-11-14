Иркутянки выиграли кубок России по спортивной аэробике

Общество, Фото: пресс-служба всероссийской федерации спортивной аэробики

Соревнования проходили 11 ноября в Москве



11 ноября в московском дворце спорта «Динамо» в Крылатском прошёл кубок России по спортивной аэробике. Спортсмены соревновались в дисциплинах «Индивидуальные выступления. Женщины», «Индивидуальные выступления. Мужчины», «Смешанные пары», «Трио», «Группа-5», «Танцевальная гимнастика», «Гимнастическая платформа».



В дисциплине «Гимнастическая платформа» победу праздновали иркутянки: Стрельцова Анна, Иванова Анна, Сапсуева Кристина, Бычкова Анастасия, Рудых Полина, Кислая Мария, Чертовских Диана и Петрова Ксения. Они сумели опередить конкуренток из Новосибирска и Омска.



Как сообщает пресс-служба всероссийской федерации спортивной аэробики, совместно с кубком России во дворце спорта «Динамо» проходили II всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Кубок мечты» памяти Татьяны Соловьёвой и всероссийский турнир «Вперёд к мечте» для спортсменов возрастных категорий «6-8 лет» и «9-11 лет».

