В Бурятии в детсаду нарушались условия хранения крупы

В помещении, где хранилась крупа, был слишком влажный воздух



В Тарбагатайском районе Бурятии в детском саду «Колосок» при проведении планового контрольно-надзорного мероприятия специалисты выявили нарушение правил хранения крупы.



Влажность воздуха в помещении, где хранится крупа, составляет 93 %. Однако согласно маркировке крупы гречневой, ячменной ячневой, ячменной перловой, кукурузной и гороха колотого, крупа должна храниться при влажности воздуха не более 70-75 %, то есть нарушен режим хранения. Избыток влаги может стать причиной порчи продукции.



Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18 КоАП РФ. Детскому саду «Колосок» выдано предписание о соблюдении условий хранения крупы, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

