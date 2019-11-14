В Забайкалье объявлен траур по погибшим в Агинском округе





Они оказывают необходимую помощь коллегам из Агинской окружной больницы, решается вопрос о необходимости транспортировки тяжёлых пациентов в стационар краевого центра. Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам в больницу направлен психолог.



- Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. По происшествиям сейчас работают следственные органы, будут сделаны все необходимые выводы. Ещё раз обращаю внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Моим решением 15 ноября объявлено в Забайкальском крае днём траура, – сказал Александр Осипов.

