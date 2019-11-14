В Забайкалье объявлен траур по погибшим в Агинском округе

15 ноября в Забайкальском крае объявлено днём траура. Об этом объявил губернатор региона Александр Осипов и выразил соболезнования семьям погибших в авариях в Агинском Бурятском округе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В двух дорожно-транспортных происшествиях в Агинском Бурятском округе за последние сутки, по данным министерства здравоохранения региона, погибли 11 человек. 5 человек травмированы и госпитализированы в Агинскую окружную больницу. На месте работают главный хирург края Сергей Мясников, заместитель министра здравоохранения региона Юлия Зверочкина, бригада специалистов краевого центра медицины катастроф в составе нейрохирурга, двух хирургов, травматолога, анестезиолога-реаниматолога, операционной сестры и медицинской сестры-анестезиста.
Они оказывают необходимую помощь коллегам из Агинской окружной больницы, решается вопрос о необходимости транспортировки тяжёлых пациентов в стационар краевого центра. Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам в больницу направлен психолог.
- Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. По происшествиям сейчас работают следственные органы, будут сделаны все необходимые выводы. Ещё раз обращаю внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Моим решением 15 ноября объявлено в Забайкальском крае днём траура, – сказал Александр Осипов.
- Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. По происшествиям сейчас работают следственные органы, будут сделаны все необходимые выводы. Ещё раз обращаю внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Моим решением 15 ноября объявлено в Забайкальском крае днём траура, – сказал Александр Осипов.