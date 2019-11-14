Могойтуйский коллектив «Уянга» стал лауреатом первой степени в Новосибирске
С 8 по 10 ноября в Новосибирске прошёл IV международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе». В мероприятии приняли участие более трёх тысяч ребят из России, Китая, Казахстана, Украины и Белоруссии.
В состав жюри вошли известные деятели искусств. Конкурс прошёл по четырём направлениям: вокал, инструментальное исполнительство, хоровое пение и хореография.
Могойтуйский район Агинского Бурятского округа на международном фестивале-конкурсе представил танцевальный коллектив «Уянга» Могойтуйской школы №3 с танцем «Восточный ёохор». Он удостоился диплома лауреата первой степени в номинации «Народный, народно-стилизованный танец».
Член жюри фестиваля-конкурса, хореограф проектов «Танцуй» и «Танцы» на канале ТНТ выразил отдельные слова благодарности руководителю танцевального коллектива Дариме Жаргаловой за умение видеть и развивать способности талантливых детей, за неиссякаемую энергию и креативный подход в подготовке к конкурсу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района.
Танцоры из Агинского округа победили на международном конкурсе
Общество, Фото:
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