Номинантка на «Золотую маску» исполнит главную партию в премьере Бурятского театра оперы и балета

Стали известны составы исполнителей премьерного спектакля «Сон в летнюю ночь»



Бурятский театр оперы и балета объявил составы исполнителей на премьерные показы балетного спектакля «Сон в летнюю ночь» (12+) на музыку Феликса Мендельсона, которые состоятся 15 и 16 ноября.



В оба премьерных дня главные партии — Тезея и Титании(Оберона и Ипполиты) — исполнят солисты балетной труппы Вячеслав Намжилон и Анна Петушинова. Последняя недавно была номинирована на премию «Золотая маска» за исполнение партии Нирити в балете «Талисмане», сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.



Партию Гермии на премьерных спектаклях исполнят в разные дни заслуженная артистка Бурятии Евгения Цыренова и артистка балета Дой Айко. В партии Елены на сцену выйдут артистки балета Алиса Шикина и Елена Тархаева. Артисты Эрдэм Сандаков и Валерий Видманкин исполнят в два премьерных дня партию Лизандра, а заслуженный артист Бурятии Виктор Дампилов и Артем Плюснин — партию Деметрия. В партии церемониймейстера (пажа Пака) выйдут Аюша Аюшеев и Рустам Рахимзянов.



Кроме того, в спектакле, кроме балетной труппы и оркестра, будут задействованы хор и солисты оперы: заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев, Дина Санданова, Дарима Бортоева, Оюна Дарижапова и Туяна Зориктуева.



Постановочная группа обещает показать зрителям необычный спектакль, в котором соединятся сразу несколько жанров. Премьеру также будет отличать обращение к современной хореографии и оригинальное художественное оформление.



Хореографом-постановщиком спектакля выступила Анастасия Кадрулева, хореограф театра «Балет Москва», театра «Школа Драматического искусства», лауреат международных конкурсов хореографии, номинант на премию «Золотая маска¬» (2019). Художественным оформлением и дизайном костюмов занимался приглашенный из Москвы Дмитрий Разумов. Дирижером-постановщиком премьеры выступил дирижёр Виталий Шевелев.



31 октября 2019 года Бурятский театр оперы и балета впервые номинировали на «Золотую маску». Премьерный спектакль прошлого сезона «Талисман» на музыку Риккардо Дриго – номинирован на премию в категории «Балет», его хореограф-постановщик Александр Мишутин – в категории «Работа балетмейстера». А исполнительница главной партии - солистка балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова претендует на «Золотую маску» в номинации «Балет-современный танец. Женская роль».



Церемония вручения премии «Золотая Маска» пройдет 15 апреля 2020 в концертном зале «Зарядье» в Москве.



