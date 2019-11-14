В Улан-Удэ прошла встреча клуба замещающих родителей

Участники обсудили важность роли семьи



9 ноября в ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии состоялась очередная встреча клуба замещающих родителей.



Руководитель проекта «Профконтур» Марина Бузова рассказала о портрете современного подростка и важной роли семьи в процессе самоопределения ребёнка.



Для детей студенты института культуры совместно со специалистами эколого-биологического центра провели мероприятие «В гостях у животных». Ребятам рассказали о животных, провели экскурсию по центру.



По завершению программы все дети участвовали в викторине, получили призы и подарки, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



