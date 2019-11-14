Осуждённая из Забайкалья выпилила руку с цветком и выиграла конкурс

Вторая работа осуждённой З. под названием «Одумайся», с изображением задумчивого человека, сидящего возле книги с афоризмами.







Работы осуждённых женщин исправительной колонии №11 Забайкальского края приняли участие во втором международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». Фестиваль проходил в Москве, сообщили в пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.Организатором выступил интернациональный союз женщин. Участниками фестиваля стали мастера в сфере декоративно-прикладного искусства из 85 регионов, стран СНГ и зарубежных стран, а также более 200 художников, мастеров Handmade, дизайнеров, представителей других творческих направлений РФ, стран СНГ, Европы и Азии.Отдельным блоком на фестивале были представлены конкурсные работы женщин-осуждённых, прошедшие отборочный заочный тур на местах. Всего конкурсантки представили более 35 исправительных колоний, в том числе ИК-11 Забайкальского края.Членами жюри являлись деятели культуры и искусства, специалисты по декоративно-прикладному искусству, художники, фотографы, дизайнеры и модельеры. Всего 15 человек, в том числе представители Армении, Италии, Молдовы.Женская колония Забайкалья представила на конкурс две работы.Первая из них называется «Рождение», с изображением руки с цветком, выходящей из книги. Автором и исполнителем является осуждённая Алена С.Работа «Рождение» признана жюри одной из самых лучших, поэтому было принято решение о присуждении её автору Гран-при.