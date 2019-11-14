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В Бурятии старшин отправили на занятия

В Бурятии старшин отправили на занятия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мероприятии принимают участие около 350 военнослужащих

В воинских частях Бурятии проходят сборы со старшинами. Сборы проводятся под руководством заместителя командующего общевойскового объединения по материально-техническому обеспечению полковника Евгения Дубчак, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В мероприятии принимают участие около 350 военнослужащих-старшин.

С ними проводятся занятия по организации и ведению ротного хозяйства, питания военнослужащих, организации и ведению учёта материальных запасов, порядку банно-прачечного обслуживания, доведению норм довольствия военнослужащих, выполнению требований противопожарной безопасности и другим важных служебным вопросам старшинского состава.
военнослужащие
 
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