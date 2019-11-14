В Бурятии проводится операция «Забой»

За перевозку мяса без ветеринарных документов возьмут штраф



В ноябре-декабре этого года во всех районах республики Бурятия сотрудниками МВД проводится операция «Забой». Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



При осуществлении перевозки мяса и мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов в отношении нарушителей будут применены административные санкции в виде штрафа по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» Кодекса РФ об административных правонарушениях. Граждане будут оштрафованы на сумму размером от трёх до пяти тысяч рублей, должностные лица – от 30 000 до 40 000 рублей.

