За перевозку мяса без ветеринарных документов возьмут штраф
В ноябре-декабре этого года во всех районах республики Бурятия сотрудниками МВД проводится операция «Забой». Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
При осуществлении перевозки мяса и мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов в отношении нарушителей будут применены административные санкции в виде штрафа по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» Кодекса РФ об административных правонарушениях. Граждане будут оштрафованы на сумму размером от трёх до пяти тысяч рублей, должностные лица – от 30 000 до 40 000 рублей.
В Бурятии проводится операция «Забой»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На встрече они обсудили вопросы развития КВН в областном центре
Она оснащена в соответствии с современными стандартами
Соревнования проходили 11 ноября в Москве
Мероприятие будет проводиться в школе №1 с 18 по 22 ноября
Аграрии получат по страховке более 99 миллионов рублей
В дар университету был передан тибетско-монгольский словарь
За сутки в двух ДТП погибло 11 человек
Акция прошла в Гусиноозёрске
Специалисты отказываются там работать из-за ветхого здания фельдшерско-акушерского пункта
ФНС России гарантирует режим конфиденциальности сведений
Лучший учитель Бурятии 2014 года Алексей Тихонов обошёл более 500 учителей со всей России
В помещении, где хранилась крупа, был слишком влажный воздух
Стали известны составы исполнителей премьерного спектакля «Сон в летнюю ночь»
Участники обсудили важность роли семьи
Её работе «Рождение» получила Гран-при международного фестиваля