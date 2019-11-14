В Кяхтинском районе Бурятии открылась библиотека нового поколения

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхтинского района

Она оснащена в соответствии с современными стандартами



Торжественная церемония открытия модельной библиотеки в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии состоялась 8 ноября. Её переоснащение по модельному стандарту было произведено в рамках реализации нацпроекта «Культура».



Из федерального бюджета на библиотеку было выделено 5 млн. рублей с обязательным софинансированием из местного бюджета на сумму около 863 тысяч рублей. Также из местного бюджета до 2024 года ежегодно будет выделяться 500 тысяч рублей на продолжение проведения ремонтных работ фасадной части здания библиотеки.



На открытие были приглашены почётные гости. Право перерезать ленточку вручили главе района Бимбе Нимаеву, замминистра культуры РБ Леониду Будаеву, заведующей Усть-Кяхтинской библиотеки Наталье Чирковой и юной читательнице из села Усть-Кяхта – Каюмовой Лиле.



После торжественной церемонии открытия участники смогли увидеть результаты кропотливой работы мастеров, трудившихся над созданием нового образа сельской библиотеки. Благодаря участию в федеральном проекте были проведены капитальный ремонт помещения и оснащение эргономичной мебелью и техническим оборудованием в соответствии с современными стандартами, а также пополнен книжный фонд замечательными изданиями, от классических произведений до книг современных популярных авторов.



Также в библиотеке есть детская зона, предусмотренная для семейного досуга. Она оборудована стеллажами с детской литературой, развивающими играми, мягкими игрушками для детей разного возраста. Таким образом, библиотеку могут посещать и самые маленькие читатели, с детства начиная приобщаться к чтению книг в форме игры.



В 2018 году Усть-Кяхтинская библиотека по решению министерства туризма РБ включена в туристический маршрут «Алмагачлар», объединяющий объекты, посвящённые татарской национальной культуре. Специально для гостей была проведена экскурсия по этому туристическому маршруту, где они познакомились не только с традициями татар, но и смогли увидеть музей, побывать в гостях у татарской семьи и даже приготовить чак-чак и покататься в упряжке.



Как сообщает пресс-служба Кяхтинского района, помимо библиотеки, благодаря нацпроекту «Культура» в районе уже распахнул свои двери после ремонта Шарагольский дом культуры и открылся виртуальный концертный зал на базе краеведческого музея имени академика В.А. Обручева.

