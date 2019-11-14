Мероприятие будет проводиться в школе №1 с 18 по 22 ноября
В Улан-Удэ с 18 по 22 ноября в средней общеобразовательной школе №1 состоится I городской конкурс профессионального мастерства для учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…». Согласно положению конкурса участниками могут стать учителя начальных классов независимо от стажа и уровня квалификации, являющиеся членами профсоюза работников образования.
В течение трёх очных туров учителя продемонстрируют психолого-педагогическую и методическую компетентность в области использования современных образовательных технологий при обучении младших школьников, мастерство проведения уроков и владение приёмами формирующего оценивания.
Основными целями конкурса станут повышение престижа учителя начальных классов, поощрение талантливых педагогов, повышение качества обучения учащихся по предметам начальной школы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
В Улан-Удэ пройдёт городской конкурс учителей начальных классов
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