В Улан-Удэ пройдёт городской конкурс учителей начальных классов

Мероприятие будет проводиться в школе №1 с 18 по 22 ноября



В Улан-Удэ с 18 по 22 ноября в средней общеобразовательной школе №1 состоится I городской конкурс профессионального мастерства для учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…». Согласно положению конкурса участниками могут стать учителя начальных классов независимо от стажа и уровня квалификации, являющиеся членами профсоюза работников образования.



В течение трёх очных туров учителя продемонстрируют психолого-педагогическую и методическую компетентность в области использования современных образовательных технологий при обучении младших школьников, мастерство проведения уроков и владение приёмами формирующего оценивания.



Основными целями конкурса станут повышение престижа учителя начальных классов, поощрение талантливых педагогов, повышение качества обучения учащихся по предметам начальной школы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

