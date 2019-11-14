В дар университету был передан тибетско-монгольский словарь
В Бурятии библиотека буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева пополняется редкими книгами. Эрдэм лама Цыбикжапов преподнёс в дар библиотеке многотомный тибетско-монгольский словарь.
Этот раритет станет украшением библиотеки. Такие словари были созданы ещё до революции и переиздавались несколько раз. В планах университета перевести книги в электронный вариант.
Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, студенты «Даши Чойнхорлин» изучают старомонгольскую письменность. Ежегодно они отправляются по районам для чтения буддийских книг на старомонгольском, таких как «ЮМ», «Алтан Гэрэл» и других. Миряне, у которых сохранились буддийские книги на старомонгольском языке, приглашают преподавателей и хувараков, чтобы они прочитали книгу. Считается, что некоторые книги, хранящиеся дома, нужно иногда перечитывать для блага семьи или населения.
В Бурятии буддийская библиотека пополнилась редкими книгами
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