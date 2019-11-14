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В Бурятии спецназ «Байкал» отметил профессиональный праздник

В Бурятии спецназ «Байкал» отметил профессиональный праздник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спецназ УФСИН по Бурятии создали 29 лет назад

В Бурятии в УФСИН отпраздновали 29 лет со дня образования подразделений специального назначения уголовно-исполнительной системы. В мероприятии приняли участие представители Общественного совета при УФСИН, ветераны отряда спецназначения, ребята из подшефного военно-патриотического клуба «Корнет».

Председатель Бурятского регионального отделения «Офицеры России» Иван Калашников вручил ветеранам и отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

В рамках мероприятия прошли показательные выступления, выставка оружия, демонстрация элементов боев, работы служебных собак. Для гостей работала полевая кухня.

Ребята из «Корнета» посетили музей истории уголовно-исполнительной системы республики, узнали о работе сотрудников разные годы, в том числе историю создания отдела специального назначения «Байкал», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

спецназ УФСИН
 
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