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Георгий Кушиташвили вышел в полуфинал чемпионата России по боксу

Георгий Кушиташвили вышел в полуфинал чемпионата России по боксу
Общество, 
Победу изначально присудили сопернику боксёра из Бурятии

Спортсмен из Бурятии, уроженец Бичуры Георгий Кушиташвили вышел в полуфинал чемпионата России по боксу, который проходит в Самаре.

В четвертьфинальном поединке Георгий встретился с Раджабом Раджабовым из Московской области. Несмотря на явное лидерство спортсмена из Бурятии, судьи отдали победу его сопернику.

Был подан протест, после чего результаты судейства пересмотрели в пользу Георгия Кушиташвили.

В полуфинале Георгий встретится с Шарабутдином Атаевым из Дагестана. Поединок пройдёт 15 ноября.

На чемпионате России Бурятию представляли четыре спортсмена – Георгий Кушиташвили, Радна Цыбиков, Батор Сагалуев и Николай Харанахоев.

Батор Сагалуев покинул чемпионат ещё на стадии предварительных боёв, уступив Максиму Стахееву из Челябинской области.

Во второй соревновательный день с дистанции сошёл и Радна Цыбиков. Он проиграл прошлогоднему бронзовому призёру чемпионата России, спортсмену из Санкт-Петербурга Джамалу Батрутдинову.

А в четвёртый день соревнований свой бой проиграл Николай Харанахоев. Он встретился с боксёром из Ульяновской области Андреем Потёмкиным. В итоге наш земляк уступил со счётом 4:1

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре Георгий Кушиташвили участвовал в чемпионате мира, который проходил в Екатеринбурге. В четвертьфинале он уступил олимпийскому чемпиону 2016 года, кубинцу Хулио Ла Крусу.

Георгий выигрывал чемпионат России по боксу в 2015 году. В 2016-м взял бронзу. В 2018 году вернул себе звание чемпиона страны.



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