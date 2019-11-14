Победу изначально присудили сопернику боксёра из Бурятии
Спортсмен из Бурятии, уроженец Бичуры Георгий Кушиташвили вышел в полуфинал чемпионата России по боксу, который проходит в Самаре.
В четвертьфинальном поединке Георгий встретился с Раджабом Раджабовым из Московской области. Несмотря на явное лидерство спортсмена из Бурятии, судьи отдали победу его сопернику.
Был подан протест, после чего результаты судейства пересмотрели в пользу Георгия Кушиташвили.
В полуфинале Георгий встретится с Шарабутдином Атаевым из Дагестана. Поединок пройдёт 15 ноября.
На чемпионате России Бурятию представляли четыре спортсмена – Георгий Кушиташвили, Радна Цыбиков, Батор Сагалуев и Николай Харанахоев.
Батор Сагалуев покинул чемпионат ещё на стадии предварительных боёв, уступив Максиму Стахееву из Челябинской области.
Во второй соревновательный день с дистанции сошёл и Радна Цыбиков. Он проиграл прошлогоднему бронзовому призёру чемпионата России, спортсмену из Санкт-Петербурга Джамалу Батрутдинову.
А в четвёртый день соревнований свой бой проиграл Николай Харанахоев. Он встретился с боксёром из Ульяновской области Андреем Потёмкиным. В итоге наш земляк уступил со счётом 4:1
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре Георгий Кушиташвили участвовал в чемпионате мира, который проходил в Екатеринбурге. В четвертьфинале он уступил олимпийскому чемпиону 2016 года, кубинцу Хулио Ла Крусу.
Георгий выигрывал чемпионат России по боксу в 2015 году. В 2016-м взял бронзу. В 2018 году вернул себе звание чемпиона страны.
Георгий Кушиташвили вышел в полуфинал чемпионата России по боксу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победу изначально присудили сопернику боксёра из Бурятии
Недавно улан-удэнец выиграл миллион рублей в лотерею
В республике прошла акция «Покормите птиц зимой»
Конкурс стартует в Бурятской гимназии №29
Шоу «Принимай меня» жители Бурятии увидят через неделю. ВИДЕО
Активисты необычным способом обратили внимание на проблему грязного воздуха
В Бурятии даже поднимают списки выпускников педагогических специальностей, которые не работают по профессии
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады
Постоянно проживающим в России предстоит ответить на 30 вопросов
Чемпионом стала команда Забайкальского горного колледжа
Она работает учителем математики в школе №15
Среди детей пройдут конкурсы рисунков, кормушек, поделок и авторских стихов
Победителями стали ребята из гимназии №33
Ярмарки будут работать с 10 утра
Их педагогический стаж должен составлять не менее трёх лет