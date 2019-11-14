Недавно улан-удэнец выиграл миллион рублей в лотерею
Улан-удэнец выиграл миллион рублей в 1274 тираже лотерейного билета «Русское лото». Лотерейный билет он купил на почте, сообщили в пресс-службе УФПС по Бурятии.
После этого ещё два жителя Улан-Удэ выиграли по 800 тысяч рублей (Жилищная лотерея, тираж 329 и «Русское лото» тираж 1281).
В целом же жители Бурятии выиграли около 18 млн рублей по лотерейным билетам, приобретённым на почте.
Наибольшее количество лотерейных билетов приобрели посетители Улан-Удэнского, Северобайкальского и Кабанского почтамтов.
По данным статистики государственных лотерей, в 2018 году жители республики стали богаче более чем на 22 млн. рублей. Всего победителями лотерей за 2018 год в Бурятии стали более 153 тыс. человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно обладателями крупных выигрышей стали два иркутянина. Веб-дизайнер получил миллион рублей, второй счастливчик – квартиру стоимость 1,5 миллиона.
Жители Бурятии за год выиграли в лотерею 22 миллиона
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