Шоу «Принимай меня» жители Бурятии увидят через неделю. ВИДЕО
Телеведущая и певица Ольга Бузова приглашает улан-удэнцев на свой концерт. Видеообращение опубликовано в официальной в группе артистки в социальной сети «ВКонтакте».
- Мои хорошие, я лечу к вам. Встречаемся на моём шоу «Принимай меня». До встречи, ваша Ольга Бузова, - сказала певица.
В комментариях к видео поклонники её творчества признаются, что с ждут встречи с ней. «Очень ждём», «Ждём с нетерпением, Оленька», «Королева наша», «Говорят, у Бузовой шикарное шоу, пойду посмотреть», пишут фанаты Бузовой.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ольга Бузова впервые выступит в Бурятии. Концерт состоится 25 ноября в ФСК.
Справка:
Ольга Бузова — певица, актриса, дизайнер, модель, телеведущая, ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2». В 2016 году начала активную сольную карьеру как певица, на данный момент выпущено два студийных альбома.
Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде. На телешоу «Дом-2» попала в 2004 году, когда ей было 18 лет. Провела на проекте в качестве участницы четыре года, по итогам зрительского голосования была признана лучшей участницей за всю историю телепроекта. В 2008 году дебютировала как актриса в сериале «Универ» на телеканале ТНТ в эпизодической роли.
С 2011 года начала музыкальную деятельность. В 2016 году выпустила первую сольную песню «Под звуки поцелуев», которая в первые два дня попала на первое место чарта iTunes в России. В 2018 году на телеканале ТНТ прошло шоу «Замуж за Бузову», окончившееся тем, что победитель оказался лжецом и использовал Ольгу ради пиара.
Клип «Мало половин» набрал на YouTube более 41 миллиона просмотров. На страницу Бузовой в Instagram подписано более 16 миллионов человек. По информации некоторых изданий, только один рекламный пост приносит звезде минимум 250 000 рублей.
«Я лечу к вам»: Ольга Бузова зовёт на свой концерт в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурс стартует в Бурятской гимназии №29
Шоу «Принимай меня» жители Бурятии увидят через неделю. ВИДЕО
Активисты необычным способом обратили внимание на проблему грязного воздуха
В Бурятии даже поднимают списки выпускников педагогических специальностей, которые не работают по профессии
В дело вмешалась прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады
Постоянно проживающим в России предстоит ответить на 30 вопросов
Чемпионом стала команда Забайкальского горного колледжа
Она работает учителем математики в школе №15
Среди детей пройдут конкурсы рисунков, кормушек, поделок и авторских стихов
Победителями стали ребята из гимназии №33
Ярмарки будут работать с 10 утра
Их педагогический стаж должен составлять не менее трёх лет
В торжественном открытии приняли участие ветераны, представители школ и детских садов
Конкурсанты будут соревноваться в семи номинациях