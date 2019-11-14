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«Я лечу к вам»: Ольга Бузова зовёт на свой концерт в Улан-Удэ

«Я лечу к вам»: Ольга Бузова зовёт на свой концерт в Улан-Удэ
Общество, 
Шоу «Принимай меня» жители Бурятии увидят через неделю. ВИДЕО

Телеведущая и певица Ольга Бузова приглашает улан-удэнцев на свой концерт. Видеообращение опубликовано в официальной в группе артистки в социальной сети «ВКонтакте».

- Мои хорошие, я лечу к вам. Встречаемся на моём шоу «Принимай меня». До встречи, ваша Ольга Бузова, - сказала певица.



В комментариях к видео поклонники её творчества признаются, что с ждут встречи с ней. «Очень ждём», «Ждём с нетерпением, Оленька», «Королева наша», «Говорят, у Бузовой шикарное шоу, пойду посмотреть», пишут фанаты Бузовой.

Как сообщал «Байкал-Daily», Ольга Бузова впервые выступит в Бурятии. Концерт состоится 25 ноября в ФСК.

Справка:

Ольга Бузова — певица, актриса, дизайнер, модель, телеведущая, ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2». В 2016 году начала активную сольную карьеру как певица, на данный момент выпущено два студийных альбома.

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде. На телешоу «Дом-2» попала в 2004 году, когда ей было 18 лет. Провела на проекте в качестве участницы четыре года, по итогам зрительского голосования была признана лучшей участницей за всю историю телепроекта. В 2008 году дебютировала как актриса в сериале «Универ» на телеканале ТНТ в эпизодической роли.

С 2011 года начала музыкальную деятельность. В 2016 году выпустила первую сольную песню «Под звуки поцелуев», которая в первые два дня попала на первое место чарта iTunes в России. В 2018 году на телеканале ТНТ прошло шоу «Замуж за Бузову», окончившееся тем, что победитель оказался лжецом и использовал Ольгу ради пиара.

Клип «Мало половин» набрал на YouTube более 41 миллиона просмотров. На страницу Бузовой в Instagram подписано более 16 миллионов человек. По информации некоторых изданий, только один рекламный пост приносит звезде минимум 250 000 рублей.
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