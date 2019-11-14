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Улан-удэнцы выходят на улицы в противогазах

Улан-удэнцы выходят на улицы в противогазах
Общество,  Фото:БРО ЛДПР
Активисты необычным способом обратили внимание на проблему грязного воздуха

Бурятское региональное отделение ЛДПР приняло участие в челлендже, цель которого – обратить внимание на проблему загрязнённого воздуха в Улан-Удэ.

Активисты молодёжной организации ЛДПР облачились в противогазы и вышли на улицы Улан-Удэ. Они сделали несколько «атмосферных» фотографий и предлагают улан-удэнцам поддержать акцию и сделать креативные фотографии на тему #Дыши_УланУдэ. К флешмобу могут присоединиться все желающие, сообщают в БРО ЛДПР.


С 2012 года Улан-Удэ ежегодно попадает в лидеры среди городов России с самых грязным воздухом. В сентябре последний рейтинг опубликовало минприроды России – в список попала столица Бурятии и посёлок Селенгинск.

В атмосферу поступают 209 различных загрязняющих веществ. Среди промышленных предприятий наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят крупные объекты энергетического комплекса. Это Улан-Удэнская ТЭЦ-1, Улан-Удэнский энергетический комплекс.

Сравнимые по масштабам выбросы дают также транспорт и автономные источники теплоснабжения – печи и котлы частного сектора. Причём в Улан-Удэ вдвое увеличилось за последние четыре года количество жилых домов с автономным теплоснабжением - с 20 до 45 тысяч. Жителей много раз уже призывали перейти на топливные пеллеты, но число домов, топящихся на угле и дровах, только растёт.

загрязнение воздуха флеш-моб
 
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