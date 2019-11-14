Улан-удэнцы выходят на улицы в противогазах

Активисты молодёжной организации ЛДПР облачились в противогазы и вышли на улицы Улан-Удэ. Они сделали несколько «атмосферных» фотографий и предлагают улан-удэнцам поддержать акцию и сделать креативные фотографии на тему #Дыши_УланУдэ. К флешмобу могут присоединиться все желающие, сообщают в БРО ЛДПР.





