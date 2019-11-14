В Бурятии из крана бежала не соответствующая нормам питьевая вода

Также прокурором района руководителю ООО «Бичурское ЖКХ» внесено представление, по результатам рассмотрения которого главному инженеру объявлено замечание.







Для приведения качества воды в соответствие с СанПин приобретён ультрафиолетовый излучатель для обеззараживания воды.









Житель Бичурского района Бурятии, проживающий в многоквартирном доме, пожаловался на ненадлежащее качество холодной воды.Экспертиза, проведённая территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Мухоршибирском районе, показала, что проба питьевой воды из центральной скважины, не соответствует санитарным требованиям, обнаружены бактерии, наличие которых запрещено нормами СанПин.- Обществом с ограниченной ответственностью «Бичурское ЖКХ», осуществляющим холодное водоснабжение, не обеспечено соответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.В отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному лицу назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.