 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Ноября

13 Ноября

Популярное

В Бурятии из крана бежала не соответствующая нормам питьевая вода

В Бурятии из крана бежала не соответствующая нормам питьевая вода
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Житель Бичурского района Бурятии, проживающий в многоквартирном доме, пожаловался на ненадлежащее качество холодной воды.

Экспертиза, проведённая территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Мухоршибирском районе, показала, что проба питьевой воды из центральной скважины, не соответствует санитарным требованиям, обнаружены бактерии, наличие которых запрещено нормами СанПин.

- Обществом с ограниченной ответственностью «Бичурское ЖКХ», осуществляющим холодное водоснабжение, не обеспечено соответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному лицу назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.

Также прокурором района руководителю ООО «Бичурское ЖКХ» внесено представление, по результатам рассмотрения которого главному инженеру объявлено замечание.

Для приведения качества воды в соответствие с СанПин приобретён ультрафиолетовый излучатель для обеззараживания воды.


прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии не хватает 1600 учителей и воспитателей
В Бурятии не хватает 1600 учителей и воспитателей
Общество, 14.11.2019
В Бурятии даже поднимают списки выпускников педагогических специальностей, которые не работают по профессии
В Улан-Удэ днём снег
В Улан-Удэ днём снег
Общество, 14.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады
Правительство утвердило бланки Всероссийской переписи – 2020
Правительство утвердило бланки Всероссийской переписи – 2020
Общество, 13.11.2019
Постоянно проживающим в России предстоит ответить на 30 вопросов
В Нерчинске прошло первенство Забайкалья по баскетболу
В Нерчинске прошло первенство Забайкалья по баскетболу
Общество, 13.11.2019
Чемпионом стала команда Забайкальского горного колледжа
В Иркутске отметят «Синичкин день»
В Иркутске отметят «Синичкин день»
Общество, 13.11.2019
Среди детей пройдут конкурсы рисунков, кормушек, поделок и авторских стихов
В Улан-Удэ соревновались агитбригады юных инспекторов движения
В Улан-Удэ соревновались агитбригады юных инспекторов движения
Общество, 13.11.2019
Победителями стали ребята из гимназии №33
Читу ожидают три ярмарки выходного дня
Читу ожидают три ярмарки выходного дня
Общество, 13.11.2019
Ярмарки будут работать с 10 утра
В Улан-Удэ проведут конкурс учителей бурятского языка
В Улан-Удэ проведут конкурс учителей бурятского языка
Общество, 13.11.2019
Их педагогический стаж должен составлять не менее трёх лет
В Иркутске стартовал Год памяти и славы
В Иркутске стартовал Год памяти и славы
Общество, 13.11.2019
В торжественном открытии приняли участие ветераны, представители школ и детских садов
В Бурятии пройдёт фестиваль, посвящённый Дню инвалидов
В Бурятии пройдёт фестиваль, посвящённый Дню инвалидов
Общество, 13.11.2019
Конкурсанты будут соревноваться в семи номинациях
В Иркутской области появится своя киностудия
В Иркутской области появится своя киностудия
Общество, 13.11.2019
На ней будут сниматься не только кинохроники, но и художественные картины
В Кабанском районе Бурятии открыт памятник павшим воинам-землякам
В Кабанском районе Бурятии открыт памятник павшим воинам-землякам
Общество, 13.11.2019
После реконструкции памятник преобразился
Транспортный налог для физлиц снизят вдвое в Иркутской области
Транспортный налог для физлиц снизят вдвое в Иркутской области
Общество, 13.11.2019
Это касается автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил
Борцы из Бурятии отправились на международный турнир в Казахстан
Борцы из Бурятии отправились на международный турнир в Казахстан
Общество, 13.11.2019
Соревнования посвящены памяти руководителя Казахской ССР

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^