В Улан-Удэ днём снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады



Ветер северо-западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 14-19, местами 23-28, по Прибайкалью и юго-западу при облачности 7-12, по крайнему северу до 37 мороза, днём 4-9, местами 13-18, по крайнему северу 22-27 мороза.



В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью 15-17, днём 6-8 мороза.

