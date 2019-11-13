На Ольхоне назвали самые посещаемые туристами местами

«Заповедное Прибайкалье» провело оценку рекреационной нагрузки за летний туристический сезон в наиболее посещаемых местах Ольхона
По окончанию летнего туристического сезона проведена оценка состояния 15 самых популярных мест массового посещения туристов на Ольхоне. Работы проведены в соответствии со специальной методикой. Она позволяет рассчитать максимальное число посетителей, которое может выдерживать каждый участок, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Были выбраны следующие показатели: количество мест стоянок, число костровищ, выкопанных туалетов и мусорных ям, количество и состояние троп и съездов автотранспорта, наличие организованной инфраструктуры. На основе наземного и аэровизуального обследования получены ортофотопланы и составлены подробные карта-схемы участков. Для оценки состояния растительного покрова на каждом участке заложены постоянные пробные и фоновые площадки.
Согласно данным исследований, наибольшему воздействию подвержены мыс Хобой, заливы Хужирский, Сарайский, Ханхойская губа и озеро Ханхой.
На основании полученных данных можно рассчитать оптимальное количество объектов инфраструктуры, необходимой для снижения рекреационной нагрузки на природную среду.
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