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В Иркутской области появится своя киностудия

В Иркутской области появится своя киностудия
Общество,  Фото:pixabay.com
На ней будут сниматься не только кинохроники, но и художественные картины

В Москве состоялось встреча, на которой обсудили вопросы развития кинематографии в Иркутской области, а также возможность строительства киностудии в областном центре. На встрече присутствовали губернатор Иркутской области Сергей Левченко; министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич; лауреат государственной премии, член совета по культуре при президенте РФ, режиссёр Сергей Мирошниченко и директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Встреча состоялась по инициативе режиссёра Сергея Мирошниченко, являющегося президентом Байкальского международного фестиваля «Человек и природа», который проходит в Иркутской области с 1999 года при поддержке министерства культуры России, правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области. По итогам встречи губернатор Сергей Левченко предложил создать полноценную киностудию, на которой будут создаваться не только ленты кинохроник региона, но и масштабные художественные и документальные картины иркутских кинематографистов.

- Есть все предпосылки к появлению в области своей киностудии. Это наследие известной жителям области Восточно-Сибирской студии кинохроники, которая снимала киножурналы о жизни в Иркутской области. Активно развивается сегодня областное отделение Союза кинематографистов России, членами которого являются 33 человека. Также на территории региона проводятся крупные кинофестивали, такие как Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени В.Г. Распутина, Байкальский фестиваль регионального кино, международный российско-итальянский кинофестиваль «Старый город в новом мире» и другие. Киностудия также сможет обеспечить рабочими местами выпускников Иркутского филиала ВГИК имени С.А. Герасимова, в котором проводится подготовка молодых специалистов по направлениям, неразрывно связанным с киноиндустрией, – сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Работы иркутских киномастеров регулярно участвуют в различных кинофорумах. Киноленты иркутян многократно становились лауреатами и призёрами российских и международных кинофестивалей. На территории области ежегодно иркутскими кинематографистами снимается порядка 30 картин, включая игровые, документальные, научно-популярные, полнокупольные фильмы. Среди самых крупных проектов российских и зарубежных кинематографистов, которые реализовывались на территории Иркутской области за последние годы, такие картины как «Млечный путь» (режиссёр Анна Матисон), «Лёд» и «Лёд 2» (режиссёр Олег Трофимов), документальная лента «Святитель Иннокентий Вениаминов. Возвращение домой» (режиссёр Мария Кельчевская) и другие. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
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