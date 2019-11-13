Спортсмены разыграют призы Сергея Леонова
С 21 по 24 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России, трехкратного чемпиона мира Сергея Леонова. Для участия в соревнованиях уже подали заявку около 300 спортсменов из 23 регионов, сообщили в минспорта Бурятии.
В дисциплинах классическое двоеборье, длинный цикл, рывок гири посоревнуются спортсмены от 14 до 70 лет - младшие юноши и девушки, старшие юноши и девушки, мужчины и женщины, ветераны спорта – мужчины и женщины.
Участники сразятся в личных первенствах по 60 весовым категориям.
Командные эстафеты среди младших юношей, старших юношей, мужчин и женщин.
Торжественное открытие соревнований состоится в ФСК 23 ноября.
Всероссийский турнир по гиревому спорту вновь пройдёт в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике начнут строить ещё 26 детских садов
Спортсмены разыграют призы Сергея Леонова
Евгений Филонов выиграл чемпионат Сибири и Дальнего Востока по армреслингу
Новую информацию о сидящей в тюрьме на Бали Александре Магнаевой озвучили на передаче Андрея Малахова
В детский дом доставили мобильный планетарий
«Заповедное Прибайкалье» провело оценку состояния ижимейского ельника на Ольхоне
Зато в рейтинг попала Чита
Управление Россельхознадзора озвучило некоторые итоги октября
Осуждённые писали в различных техниках
Флешмоб состоится на Театральной площади
С ними провели профилактическую беседу
В конце октября в Улан-Удэ прошли открытое первенство и чемпионат Бурятии по конкуру
Крупные денежные выигрыши по итогам очередного розыгрыша лотерей «Русское лото» и «Жилищная лотерея» получили жители пяти регионов Сибири
Виктор Фёдорович Сахаровский был последним из живших в Бурятии участников Сталинградской битвы
Уполномоченный по правам человека в России взяла ситуацию на личный контроль