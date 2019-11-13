Всероссийский турнир по гиревому спорту вновь пройдёт в Бурятии

Спортсмены разыграют призы Сергея Леонова



С 21 по 24 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России, трехкратного чемпиона мира Сергея Леонова. Для участия в соревнованиях уже подали заявку около 300 спортсменов из 23 регионов, сообщили в минспорта Бурятии.



В дисциплинах классическое двоеборье, длинный цикл, рывок гири посоревнуются спортсмены от 14 до 70 лет - младшие юноши и девушки, старшие юноши и девушки, мужчины и женщины, ветераны спорта – мужчины и женщины.



Участники сразятся в личных первенствах по 60 весовым категориям.



Командные эстафеты среди младших юношей, старших юношей, мужчин и женщин.



Торжественное открытие соревнований состоится в ФСК 23 ноября.





