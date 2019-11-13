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В Иркутске отметят «Синичкин день»

В Иркутске отметят «Синичкин день»
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди детей пройдут конкурсы рисунков, кормушек, поделок и авторских стихов

15 ноября в Иркутске состоится ежегодный праздник «Синичкин день». В мероприятии примут участие учащиеся образовательных организаций и дошкольники в возрасте от 3 лет.

Накануне завершился приём заявок. Конкурсные работы представлены в следующих номинациях: рисунки зимующих птиц, кормушки, поделки, авторские стихи и эссе, видеоролики о птицах Сибири.

Выставка рисунков зимующих птиц будет проходить с 14 по 30 ноября во дворце творчества на улице Желябова. Лучшие кормушки после праздника «Синичкин день» развешают на территории подшефных родников, в лесничествах «Заповедного Прибайкалья», в Кайском бору, на ООПТ «Синюшина гора», по улице Верхняя набережная, в сквере имени Кирова, в саду Томсона. Лучшие стихи будут опубликованы в журнале «Сибирячок» и газете «Исток».

Кроме того, с 5 по 12 ноября состоялся просмотр театрализованных представлений школьных и дошкольных коллективов, посвящённых охране зимующих птиц. По итогам были отобраны лучшие команды для выступления на городском празднике «Синичкин день», который состоится 15 ноября в 15:00 во дворце творчества. В празднике также примут участие представители экологических отрядов города.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, первый массовый праздник школьников «Синичкин день» состоялся в столице Приангарья в 2003 году. В прошлом году участие в городском празднике приняли более 350 школьников.

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Иркутск Праздники дети птицы
 
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