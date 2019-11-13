Среди детей пройдут конкурсы рисунков, кормушек, поделок и авторских стихов
15 ноября в Иркутске состоится ежегодный праздник «Синичкин день». В мероприятии примут участие учащиеся образовательных организаций и дошкольники в возрасте от 3 лет.
Накануне завершился приём заявок. Конкурсные работы представлены в следующих номинациях: рисунки зимующих птиц, кормушки, поделки, авторские стихи и эссе, видеоролики о птицах Сибири.
Выставка рисунков зимующих птиц будет проходить с 14 по 30 ноября во дворце творчества на улице Желябова. Лучшие кормушки после праздника «Синичкин день» развешают на территории подшефных родников, в лесничествах «Заповедного Прибайкалья», в Кайском бору, на ООПТ «Синюшина гора», по улице Верхняя набережная, в сквере имени Кирова, в саду Томсона. Лучшие стихи будут опубликованы в журнале «Сибирячок» и газете «Исток».
Кроме того, с 5 по 12 ноября состоялся просмотр театрализованных представлений школьных и дошкольных коллективов, посвящённых охране зимующих птиц. По итогам были отобраны лучшие команды для выступления на городском празднике «Синичкин день», который состоится 15 ноября в 15:00 во дворце творчества. В празднике также примут участие представители экологических отрядов города.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, первый массовый праздник школьников «Синичкин день» состоялся в столице Приангарья в 2003 году. В прошлом году участие в городском празднике приняли более 350 школьников.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске отметят «Синичкин день»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителями стали ребята из гимназии №33
Ярмарки будут работать с 10 утра
Их педагогический стаж должен составлять не менее трёх лет
В торжественном открытии приняли участие ветераны, представители школ и детских садов
Конкурсанты будут соревноваться в семи номинациях
На ней будут сниматься не только кинохроники, но и художественные картины
После реконструкции памятник преобразился
Это касается автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил
Соревнования посвящены памяти руководителя Казахской ССР
Алексей Цыденов о долгостроях: «Каждый дом – это отдельная история и работа»
Чтобы стать лауреатом премии «Горячее сердце», нужно проявить неравнодушие или преодолеть трудную жизненную ситуацию
Лидер КВН-движения Бурятии рассказал о том, каким запомнит ушедшего из жизни Евгения Замалиева
«Заповедное Прибайкалье» провело оценку рекреационной нагрузки за летний туристический сезон в наиболее посещаемых местах Ольхона
Алексей Цыденов предполагает, что таким образом распределение транспортной нагрузки будет сглажено
В республике начнут строить ещё 26 детских садов