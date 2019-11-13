В Улан-Удэ дети из «Журавушки» побывали в «космосе»

В детский дом доставили мобильный планетарий



В детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» в Улан-Удэ доставили мобильный планетарий. Дети получили возможность посмотреть интересные фильмы о космосе.



- В уютном шатре, расположившись на специальных коврах, они вместе со своими воспитателями отправлялись в виртуальное путешествие по вселенной. С любопытством дети наблюдали за расположением и движением звёзд и планет. Объекты галактики то приближались к зрителям, то снова удалялись в вечность, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



По словам организаторов, дети с большим интересом следили за происходящим.

