В детский дом доставили мобильный планетарий
В детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» в Улан-Удэ доставили мобильный планетарий. Дети получили возможность посмотреть интересные фильмы о космосе.
- В уютном шатре, расположившись на специальных коврах, они вместе со своими воспитателями отправлялись в виртуальное путешествие по вселенной. С любопытством дети наблюдали за расположением и движением звёзд и планет. Объекты галактики то приближались к зрителям, то снова удалялись в вечность, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
По словам организаторов, дети с большим интересом следили за происходящим.
В Улан-Удэ дети из «Журавушки» побывали в «космосе»
Общество, Фото:
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