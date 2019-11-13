56% ижимейского ельника на Ольхоне ослаблено

«Заповедное Прибайкалье» провело оценку состояния ижимейского ельника на Ольхоне



На склоне горы Ижимей находится единственный на острове Ольхон крупный лесной массив из ели сибирской, которая на большей части острова не встречается, в связи с засушливостью климата.



Ельник произрастает на заболоченном участке, происхождение которого обусловлено наличием бессточной котловины, где концентрируются выпавшие атмосферные осадки. Общая площадь лесного массива порядка 200 га, местность находится в практически нетронутом естественном состоянии. С 1981 года этот ельник является памятником природы регионального значения.



В 2002 и 2003 годах в результате сильных верховых пожаров пострадали лиственичники, соседствующие с ельником. Теперь эти горельники являются потенциальным источником возникновения очагов вредителей и болезней леса.



По сведениям, предоставленным специалистами института управления природными ресурсами, степень поражения мёртвой древесины стволов различными видами грибов ели на территории памятника природы составляет около 40%. Для изолированной территории это высокий показатель. Кроме того, выявлены поражения ели и сосны, характерные при нападении на них лубоеда.



В октябре специалисты провели исследования ижимейского ельника. Средний возраст ели здесь составляет 50-70 лет и лишь возраст отдельных экземпляров превышает 130-летний рубеж. В той части территории памятника, где сосредоточено больше всего особей ели сибирской, она является практически основным компонентом подроста, через 40-45 лет на месте существующего сейчас сосново-лиственничного леса будет практически чистый еловый лес.



Исследования показали, что количество здоровых елей на площадке составляет 16%, большинство деревьев (56%) относятся к категории ослабленных, а доля отмирающих и погибших деревьев – менее 30%. Жизненное состояние подроста хорошее: более 60% молодых елей полностью здоровы.



По результатам работ принято решение провести в 2020 году фитопатологическое обследование ижимейского ельника с привлечением специалистов по вредителям и болезням лесов, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

