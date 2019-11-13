Улан-удэнка стала призёром чемпионата России по педагогическому мастерству

Общество, Фото: МБОУ ООШ №15

Она работает учителем математики в школе №15



В дни осенних школьных каникул, с 31октября по 3 ноября, в Москве проходил первый чемпионат России по педагогическому мастерству среди работников образовательных учреждений. Основными целями мероприятия стали выявление и распространение передового педагогического опыта организаций, учреждений и отдельных педагогов; повышение мотивации профессионального роста педагогических работников.



В конкурсе приняло участие более 170 учителей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования из разных уголков России. Для участия в чемпионате каждый педагог должен был представить презентацию собственного педагогического опыта в форме очного выступления перед членами конкурсной комиссии и портфолио в печатном виде.



Комиссия высоко оценила выступление и резюме учителя математики улан-удэнской школы №15 Татьяны Ветошниковой. По итогам чемпионата она заняла третье место, получив диплом бронзового призёра. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.



