Улан-Удэ не вошёл в рейтинг самых недоверчивых городов

Зато в рейтинг попала Чита



По данным федерального социологического опроса, проведённого в ноябре 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, самыми недоверчивыми городам РФ стали: Москва, Омск и Екатеринбург.



Респондентам задавали три вопроса: Вы верите незнакомым людям? К Вам просто войти в доверие? Вы считаете себя доверчивым человеком?



Далее следуют такие города как: Новосибирск (4), Тюмень (5), Казань (6), Владивосток (7), Ростов-на-Дону (8), Пермь (9), Волгоград (10), Челябинск (11), Краснодар (12), Уфа (13), Санкт-Петербург (14), Красноярск (15), Брянск (16), Чита (17), Самара (18), Симферополь (19), Воронеж (20), Нижний Новгород (21), Саранск (22), Вологда (23), Саратов (24) и Иваново (25).



Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, отметил, что 89% респондентов попавших в выборку, слышали о нечестном поведении, обманах, махинациях и т.п., а 6% респондентов сами становились жертвами обманщиков и аферистов.



Эксперт отметил, что недоверие в людях чаще всего формируется, тогда, когда они находятся в большом потоке информации об обманах, и доверчивые люди - это сейчас редкость, обусловленная тем, что в мире много обмана, сейчас намного сложно отделить по настоящему доверчивых людей и просто рациональных.



