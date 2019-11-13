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Через Бурятию перевезли 5 кошек, 19 собак и 45 лошадей

Через Бурятию перевезли 5 кошек, 19 собак и 45 лошадей
Общество,  Фото:pixabay.com
Управление Россельхознадзора озвучило некоторые итоги октября

В октябре специалисты Россельхознадзора досмотрели на ЖДПП «Наушки», ДАПП «Кяхта» и в аэропорту Улан-Удэ 1203 партии продукции животного происхождения весом более 20 тысяч тонн. Это 512 тонн молочной, 2432,6 мясной, 299,7 тонны рыбной продукции, 16 730 тонн кормов для сельскохозяйственных животных, 67 тонн сырья, 1,5 тонны мёда, 80 кг тонны желатина, 247 тонн продукции быстрого приготовления.

Кроме того, осуществлён контроль перевозки пяти кошек, 19 собак и 45 лошадей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Россельхознадзор
 
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