В колониях Забайкалья подвели итоги конкурса иконописи

Каждый конкурсант имел возможность представить работу в таких номинациях, как храмовая икона, аналойная икона, домашняя икона. Жюри оценивались иконы, написанные осуждёнными, с учётом способа и техники их написания.





В учреждениях УФСИН России по Забайкальскому краю состоялся конкурс православной иконописи «Канон» - «Не числом, а смирением» среди осуждённых. Он был проведён в рамках проведения всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых.Темой конкурса стала «Великая Победа. Наследие и наследники». Конкурсные работы отражали главную тему Рождественских чтений, предполагающую широкое осмысление роли Руси Киевской и Руси Московской, Царства Российского и Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации.Таким образом, на конкурс были представлены иконописные изображения святых благоверных великих князей, святых полководцев с мечом и щитом в руках, мужественно защищающих «Веру православную и своё Отечество» от посягательства завоевателей.В итоге лучшей работой была признана картина «Николай Чудотворец», выполненная осуждённым оловяннинской исправительной колонии №7 перманентными красками.Второе место присуждено осуждённому читинской колонии № 5, изобразившему на иконе святого благоверного великого полководца Александра Невского, с помощью гуаши. Третье место заняла работа осуждённого из исправительной колонии №3, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.