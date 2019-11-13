В центре Улан-Удэ растянут 60-метровый синий круг

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Флешмоб состоится на Театральной площади



В четверг, 14 ноября на Театральной площади возле театра оперы и балета устроят флешмоб в честь всемирного дня борьбы с диабетом. Врачи-эндокринологи, пациенты, представители общественных организаций встанут в круг и будут держать в руках синий круг из ткани длиной 60 метров.



- Почему голубой круг? Голубой круг является международным символом сахарного диабета, также как солидарность с пациентами ВИЧ/СПИД символизирует красная ленточка, а солидарность с пациентками рака груди – розовая. Голубой круг у многих народов символизирует жизнь и здоровье. Голубого цвета небо, которые объединяет все народы и нации. В то же время голубой – это и цвет флага Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения. И у многих людей голубой цвет ассоциируется с надеждой. Круг, в свою очередь, символизирует единение людей, которые участвуют в уходе за пациентами с сахарным диабетом и борются с его ускоряющимся распространением, пандемией, - сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы имени Семашко.



Ежегодно в Бурятии, как и во всем мире, увеличивается число больных сахарным диабетом, учёные говорят о пандемии данного заболевания. Если десять лет назад в Бурятии таких больных было зарегистрировано 12 тысяч больных, то в этом году – в три раза больше: уже около 34 тысяч человек. Ежегодно прибавляется около трёх тысяч пациентов, то есть практически каждые восемь часов регистрируется новый пациент с этим недугом.



Серьёзную проблему представляет «омоложение» сахарного диабета. По данным бурятских медиков, в возрастной категории до 40 лет за последние 10 лет диабет увеличился более, чем в три раза. Кроме того, растёт число беременных женщин, имеющих гестационный диабет (диабет беременных).



Сахарный диабет – это дорогое заболевание, как для семьи пациента, так и для общества. Если пациент с диабетом длительно имеет плохой сахар крови, то возникают тяжелые инвалидизирующие осложнения: инсульт, инфаркт, слепота, ампутации конечностей, почечная недостаточность.



Ежегодно в Бурятии около 450 больных сахарным диабетом попадают в больницы с инсультом, около 400 – с острым коронарным синдромом, подвергается ампутациям нижних конечностей 70-80 человек в год. На диализе сегодня около 100 пациентов с диабетом, в том числе за прошлый год впервые введено в диализ 19 больных, уточнили в РКБ имени Семашко.



