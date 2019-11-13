Сотрудникам УФСИН Бурятии напомнили об ответственности за взятки

С ними провели профилактическую беседу



В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии прошла встреча с председателем общественного совета при управлении Николаем Ломако.



- Мероприятие прошло в рамках профилактики коррупции среди сотрудников. В ходе беседы Николай Ломако рассказал о мерах формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, а также объяснил, что такое коррупция и как с ней бороться, - сообщает пресс-служба УФСИН.



Необходимо, чтобы сотрудники знали и помнили о мерах уголовной ответственности за подобные преступления, подчеркнул Николай Ломако.

