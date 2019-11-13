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Сотрудникам УФСИН Бурятии напомнили об ответственности за взятки

Сотрудникам УФСИН Бурятии напомнили об ответственности за взятки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С ними провели профилактическую беседу

В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии прошла встреча с председателем общественного совета при управлении Николаем Ломако.

- Мероприятие прошло в рамках профилактики коррупции среди сотрудников. В ходе беседы Николай Ломако рассказал о мерах формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, а также объяснил, что такое коррупция и как с ней бороться, - сообщает пресс-служба УФСИН.

Необходимо, чтобы сотрудники знали и помнили о мерах уголовной ответственности за подобные преступления, подчеркнул Николай Ломако.
УФСИН взятка
 
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