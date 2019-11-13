В Бурятии прошёл чемпионат по конкуру

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В конце октября в Улан-Удэ прошли открытое первенство и чемпионат Бурятии по конкуру



На старт вышло 85 всадников из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края. Было разыграно 27 комплектов наград в 7 видах конкура, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



В преддверии соревнований в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по конкуру и судейский семинар по курс-дизайну, которые провёл судья международной категории, тренер высшей категории Большаков Илья Андреевич.



Также мастер-класс по выездке проводил мастер спорта по выездке, судья всероссийской категории Владимир Беликов.

