В конце октября в Улан-Удэ прошли открытое первенство и чемпионат Бурятии по конкуру
На старт вышло 85 всадников из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края. Было разыграно 27 комплектов наград в 7 видах конкура, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В преддверии соревнований в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по конкуру и судейский семинар по курс-дизайну, которые провёл судья международной категории, тренер высшей категории Большаков Илья Андреевич.
Также мастер-класс по выездке проводил мастер спорта по выездке, судья всероссийской категории Владимир Беликов.
В Бурятии прошёл чемпионат по конкуру
Общество, Фото:
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