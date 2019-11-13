Крупные денежные выигрыши по итогам очередного розыгрыша лотерей «Русское лото» и «Жилищная лотерея» получили жители пяти регионов Сибири
Наиболее везучим оказался житель Иркутской области – он стал обладателем квартиры, денежный эквивалент которой составляет 1 500 000 рублей. По 1 000 000 рублей выиграли жители Красноярского края, Томской и Новосибирской областей. Ещё один житель Новосибирска стал богаче на 500 тысяч. А в Алтайском крае сумма выигрыша составила почти 900 тысяч рублей.
Все победители купили лотерейные в почтовых отделениях, сообщает УФПС Новосибирской области.
Год назад восемь удачливых сибиряков выиграли в лотерею призы на общую сумму более 4,5 миллионов рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно веб-дизайнер из Иркутска выиграл в лотерею миллион рублей.
Житель Иркутской области выиграл квартиру за 1,5 миллиона
Общество, Фото:
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