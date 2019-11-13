Уполномоченный по правам человека в России взяла ситуацию на личный контроль
12 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по видеоконференц-связи провела личный приём граждан из Бурятии.
К омбудсмену обратился пенсионер, бывший служащий управления МЧС России по Бурятии. Он в 2002 году был принят на учёт нуждающихся в жилье, однако до сих пор единовременная выплата на приобретение жилого помещения мужчине не предоставлена.
- Сейчас заявитель и его семья проживают в служебной квартире, но в связи с выходом в прошлом году на пенсию работодатель в судебном порядке выселяет его из дома, - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Татьяна Москалькова и сотрудники аппарата уполномоченного выслушали доводы заявителя, изучили представленные документы и судебные постановления. Федеральный омбудсмен взяла обращение на личный контроль.
- Крайне несправедливо, когда семья остаётся без жилья и без надежды на жилье. И я сделаю все возможное, чтобы добиться положительного разрешения вопроса, — сказала Татьяна Москалькова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2019 года Хурал Бурятии принял закон, позволяющий приватизировать служебное жильё ушедшим на пенсию чиновникам.
В Бурятии пенсионера МЧС выселяют из служебной квартиры
Общество, Фото:
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