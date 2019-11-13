Цирковые артистки из Бурятии получили Гран-при всероссийского фестиваля

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воспитанницы Бурятской цирковой школы показали номер «Богини Байкала»



В Магнитогорске с 5 по 8 ноября проходил XIII всероссийский фестиваль любительских цирковых коллективов «Сальто в будущее». На манеже продемонстрировали своё мастерство 48 цирковых коллективов. На суд жюри и зрителей было представлено около 200 номеров в самых разных цирковых жанрах.



Цирковые артистки Бурятской республиканской цирковой школы представили номер «Богини Байкала» и получили в своей возрастной номинации гран-при фестиваля.



Адиса Бурунова, Вероника Цыренжапова, Арина Уладаева, Виктория Чагудрова и Саяна Чимитдоржиева получили высокую награду. Девочки обучаются по дополнительной предпрофессиональной программе в области циркового искусства, в шестом классе педагога Энхжаргал Энхцацралл.



- По итогам конкурсного дня, по просьбе организаторов фестиваля, преподаватель Энхжаргал Энхцацрал дала мастер-класс для участников фестиваля, по классу «каучук», - сообщили в пресс-службе Бурятской республиканской цирковой школы.



