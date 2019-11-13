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В Байкальском заповеднике окольцевали больше 6 тысяч птиц

В Байкальском заповеднике окольцевали больше 6 тысяч птиц
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты впервые подсчитали вес всех окольцованных птиц

В 2019 году на станции кольцевания птиц «Байкальская», что находится в Байкальском заповеднике в Бурятии, было окольцовано 6468 птиц 119 видов. Из них 5920 птиц окольцовано на станции и 548 птиц было окольцовано на второй точке в посёлке Танхой, сообщили на станции кольцевания.

Лидеры отловов:

1 место. Овсянка-крошка Emberiza pusilla - 795 птиц, из них 747 в мае
2 место. Сибирский жулан Lanius cristatus - 571 птица, из них 355 в августе
3 место. Синехвостка Tarsiger cyanurus - 535 птиц, из них 325 в сентябре

Станция кольцевания работала с 13 апреля по 16 октября, в Танхое кольцевали с 18 мая по 5 июня. Самым «уловистым» месяцем был май – 2185 птиц, на втором месте сентябрь - 1767 птиц.

- Всегда было интересно, сколько в сумме весят все те птицы, которых мы кольцуем. В этом сезоне мы окольцевали около 130 кг! пернатых. Самая маленькая из них весила 3,76 г (Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus), самая большая - 565,9 г (Длиннохвостая неясыть Strix uralensis ), - сообщили сотрудники станции.

Не обошлось в этом сезоне и без новых видов. Список птиц, окольцованных на станции пополнили: чирок-свистунок Anas crecca, бекас Gallinago gallinago, большой улит Tringa nebularia, грязовик Limicola falcinellus, кулик-воробей Calidris minuta, рогатый жаворонок Eremophila alpestris, обыкновенная сорока Pica pica.

На настоящий момент список птиц, окольцованных на станции кольцевания «Байкальская» насчитывает 154 вида.

Всего за сезон сотрудникам помогали 44 волонтера из 8 стран: Россия (29), Финляндия (4), Венгрия (3), Беларусь (2), Германия (2), Тайвань (2), Нидерланды (1), Англия (1).

Справка:

Станция кольцевания птиц «Байкальская» была создана в 1976 году с целью изучения особенностей миграции птиц в Южном Прибайкалье с помощью кольцевания. Станция расположена на юго-восточном побережье Байкала, недалеко от посёлка Речка Мишиха, на одном из путей миграции птиц.

Кольцевание – это мечение птиц специальными лёгкими кольцами (алюминиевыми, пластиковыми), каждое из которых имеет свой неповторимый номер. Данный способ основан на сообщениях о повторных отловах птицы – возвратах. По данным возвратов учёные могут составить картину миграции вида, узнать места гнездования (зимовки) и продолжительность жизни птицы и т. д.

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