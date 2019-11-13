На чемпионат Бурятии приедут спортсмены из других регионов
17 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе пройдут открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок Золотого Дракона-2019».
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Бурятии – чемпионы и призёры России, Европы и мира. Также приедут сборная Иркутской области, сборная Забайкальского края и Красноярска. Всего в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов, сообщили «Байкал-Daily» в федерации ушу Бурятии.
По итогам соревнований будет сформирована сборная, которая уже в январе будет защищать честь республики на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по ушу. Соревнования пройдут в 2020 году в Улан-Удэ.
В Бурятии определят сильнейших ушуистов
Общество, Фото:
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