В Бурятии определят сильнейших ушуистов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На чемпионат Бурятии приедут спортсмены из других регионов



17 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе пройдут открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок Золотого Дракона-2019».



В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Бурятии – чемпионы и призёры России, Европы и мира. Также приедут сборная Иркутской области, сборная Забайкальского края и Красноярска. Всего в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов, сообщили «Байкал-Daily» в федерации ушу Бурятии.



По итогам соревнований будет сформирована сборная, которая уже в январе будет защищать честь республики на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по ушу. Соревнования пройдут в 2020 году в Улан-Удэ.







